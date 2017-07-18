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Климкин: Абхазский сценарий на Донбассе не пройдет
18.07.2017 15:50
Киев не позволит разыграть абхазский сценарий в Донбассе, заявил глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя заявления ДНР по созданию Малороссии, передает РИА Новости.
Ранее глава ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия. В ее конституции будет закреплен внеблоковый статус и установлен курс на восстановление связей с РФ, она также возьмет курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.
"Как раз когда делегация в Грузии — Кремль пытается разыграть абхазский сценарий на Донбассе. Мы с партнерами не дадим этого сделать", — написал Климкин во вторник на своей странице в Twitter.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, МИД, ДНР, Захарченко, Климкин, Малороссия
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