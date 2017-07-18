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Назревает серьезный конфликт между боевиками: "ЛНР" жестко отшила Захарченко и на официальном уровне отмахнулась от бредовой идеи по "Малороссии"

18.07.2017 14:51
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Назревает серьезный конфликт между боевиками: "ЛНР" жестко отшила Захарченко и на официальном уровне отмахнулась от бредовой идеи по "Малороссии"

Сепаратисты "ЛНР" отказались участвовать в новой афере главаря "ДНР" Александра Захарченко по созданию некоего "государства "Малороссии". Председатель "народного совета Луганской народной республики" Владимир Дегтяренко опроверг слова главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко и подчеркнул, что "ЛНР" не намерена становиться частью "Малороссии".

"Луганская Народная Республика не направляла своих официальных делегатов в Донецк для участия в заседании представителей регионов Украины", - констатировал он. По его словам, "целесообразность подобного шага вызывает большие сомнения". "Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался", - добавил Дегтяренко.

Источник dialog.ua



Теги: Украина, Донбасс, конфликт, ДНР, ЛНР, боевики, Захарченко, Малороссия
 
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