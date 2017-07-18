Осталось уговорить королеву: фельдмаршал всея “ДНР” Захарченко сделал “первое и последнее предложение” украинцам

18.07.2017 13:29

18 июля главарь “ДНР” Александр Захарченко предложил украинцам план реинтеграции страны и мирное прекращение военных действий. Донецкие террористы уже провели консультации с представителями власти и бизнеса подконтрольных Киеву регионов и намерены действовать, пишет “Диалог.UA”.

Сегодня в Донецке Захарченко анонсировал создание нового государства “Малороссия”, куда должны войти 19 украинских областей. По его словам, представители украинского бизнеса уже согласились сотрудничать с "Л/ДНР", теперь дело осталось за одобрением плана простыми украинцами.