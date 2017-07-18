Такого не было давно: улицы Донецка буквально набиты террористами и российскими военными - пользователи соцсетей уверены, кровавой бойни не избежать

18.07.2017 14:11

В течение последних двух недель на улицах Донецка резко увеличилось количество террористов и российских военных. Пользователи соцсетей сообщают, что такого скопления оккупантов в городе не было давно. Об этом сообщает "Украинская служба новостей 1492", передает "Диалог.UA".

Согласно информации, вооруженные боевики в военной форме передвигаются по всему городу пешим ходом либо перемещаются на собственном в транспорте. Юзеры отмечают, что их численность в разы превышает среднюю норму и не исключают, что подобный "наплыв" в рядах террористических группировок может свидетельствовать о возможной эскалации конфликта.

При этом ни разведка, ни штаб АТО пока никак не прокомментировали возможное наступление боевиков либо подготовку провокациям на фронте.