- В "ЛНР" опровергли свое участие в проекте "Малороссия"13:40
- Осталось уговорить королеву: фельдмаршал всея “ДНР” Захарченко сделал “первое и последнее предложение” украинцам13:29
- Главари ДНР и ЛНР сделали неожиданное заявление о создании "Малороссии"13:11
- "“ДНР” – это финиш! Это уже не беспредел!!!" - жители Донецка сообщили о кровавом нападении боевиков на мирного жителя12:51
- По центру Донецка передвигаются танки боевиков, - ОБСЕ12:32
- Киллеры уже ходят за Плотницким и Захарченко по пятам, притворяясь охраной: боевики "Л/ДНР" знают слишком много о войсках Путина на Донбассе - Жданов12:11
- Тука назвал главную ошибку в ситуации с Донбассом11:49
- Захарченко предложил "план спасения" Украины11:20
- Если Россия даст гарантии не вводить войска, Украина очень быстро освободит Донбасс, - Жебривский11:09
- Оккупанты неистово бьют по Авдеевке с трех направлений: двое воинов ВС Украины получили ранения в ходе минометных обстрелов. ВИДЕО10:12
Тука назвал главную ошибку в ситуации с Донбассом
Замминистра смог сфокусировать свое внимание на основной проблеме ситуации, что сложилась вокруг Донбасса. Из-за блокады Донбасса Украина утратила контроль над десятками предприятий на оккупированной территории и уже сейчас ощущает на себе негатив от этого решения. Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью apostrophe.ua.
"Прежде всего, я считаю, была совершена огромная ошибка. Во-первых, людьми, которые устроили так называемую блокаду (оккупированного Донбасса, - ред.). И, во-вторых, властью, которая позволила этот сценарий реализовать", - заявил он.
"Негативные последствия мы уже имеем. И я пока что не вижу, каким образом мы будем выходить из этой ситуации. Например, согласно последнему докладу министра экономики, страна потеряла чуть больше миллиарда валютной выручки. Уже потеряла. Это первое. Во-вторых, мы добровольно, фактически собственными руками передали под контроль "орков" около 50 мощных предприятий, которые мы контролировали. Да, они расположены там. Но менеджмент тех предприятий контролировался нами. Их финансовые потоки контролировались нами", - пояснил он.
"Мы фактически добровольно отказались от целого ряда своих предприятий, передав их под контроль "орков". Достаточно легко было предсказать, что далеко не все предприятия будут использованы ими по назначению. Прогнозировали с самого начала, что шахты, добывающие антрацит, просто будут уничтожены, закрыты и затоплены. Что мы сейчас и наблюдаем", - заявил замминистра.
Тука также указал на то, что продукция предприятий на оккупированных территориях не очень интересует Россию: "Если некоторые из них (предприятий – ред.) имеют современное оборудование, то это оборудование будет демонтировано и вывезено в Россию. Более устаревшее оборудование будет просто порезано на металлолом".
Теги: экономика, Россия, Донбасс, блокада, оккупация, ДНР, ЛНР
- Оккупанты Донбасса упиваются "Новоросским" и "Первым республиканским" пивом (ФОТО)
- Выборы на Донбассе: Нуланд угомонила Захарченко
- Признать Россию оккупантом и "замуровать двери в оккупированную ошалевшим соседом комнату" - вице-спикер Рады о Донбассе
- Обезьянки Кремля: Плотницкий, как и Захарченко, перенес выборы
- Отказаться от угля, запретить переход линии разграничения - Жебривский высказался по поводу полной блокады "ЛДНР"
- На территории Донбасса официально появятся российские военные базы?
- Россияне пытаются заманить в Сирию даже дезертиров с Донбасса – разведка13:51
- В "ЛНР" опровергли свое участие в проекте "Малороссия"13:40
- Осталось уговорить королеву: фельдмаршал всея “ДНР” Захарченко сделал “первое и последнее предложение” украинцам13:29
- Главари ДНР и ЛНР сделали неожиданное заявление о создании "Малороссии"13:11
- "“ДНР” – это финиш! Это уже не беспредел!!!" - жители Донецка сообщили о кровавом нападении боевиков на мирного жителя12:51
- По центру Донецка передвигаются танки боевиков, - ОБСЕ12:32
- Киллеры уже ходят за Плотницким и Захарченко по пятам, притворяясь охраной: боевики "Л/ДНР" знают слишком много о войсках Путина на Донбассе - Жданов12:11
- Тука назвал главную ошибку в ситуации с Донбассом11:49
- Захарченко предложил "план спасения" Украины11:20
- Если Россия даст гарантии не вводить войска, Украина очень быстро освободит Донбасс, - Жебривский11:09
- Россияне пытаются заманить в Сирию даже дезертиров с Донбасса – разведка13:51
- В "ЛНР" опровергли свое участие в проекте "Малороссия"13:40
- Осталось уговорить королеву: фельдмаршал всея “ДНР” Захарченко сделал “первое и последнее предложение” украинцам13:29
- Главари ДНР и ЛНР сделали неожиданное заявление о создании "Малороссии"13:11
- "“ДНР” – это финиш! Это уже не беспредел!!!" - жители Донецка сообщили о кровавом нападении боевиков на мирного жителя12:51
- По центру Донецка передвигаются танки боевиков, - ОБСЕ12:32
- Киллеры уже ходят за Плотницким и Захарченко по пятам, притворяясь охраной: боевики "Л/ДНР" знают слишком много о войсках Путина на Донбассе - Жданов12:11
- Тука назвал главную ошибку в ситуации с Донбассом11:49
- WSJ: Новая доктрина Путина относительно Украины очень опасна и требует реакции Запада11:32
- Захарченко предложил "план спасения" Украины11:20
- Украину продолжают уничтожать08:21
- Як позбутись мішків під очима?22:18
- Три причини пити щодня воду з лимоном20:31
- Як позбутись зубного болю без лікаря?17:15
- Что поможет избавиться от сонливости16:57
- Судьба актрисы Блистательная Ада обнимает воинов, как мама09:40
- Обрезать волосы – значит ослабить свою энергетику07:55
- Чего боятся разные Знаки Зодиака07:40
- Яку косметику брати на відпочинок11:49
- 6 симптомів, які вказують на проблеми з нирками11:30
- В Кишиневе ребенок заговорил в первый же день после рождения!
- «З бідного по нитці» - Кабмін буде збирати по 100 грн з кожного українця
- Крах Украины: Тука озвучил печальный прогноз
- Украинцы определили судьбу Донбасса: неожиданные результаты опроса
- Право на пенсию для переселенцев хотят закрепить законодательно
- Абонплата на газ: кому и сколько придется платить
- Боевики выжгли огнем украинский курорт.
- Источники назвали причины отказа Порошенко от принятия закона по деоккупации Донбасса
- У Донецкого аэропорта неспокойно: идут ожесточенные бои (видео)
- "Террористы "ЛДНР" – настоящие подонки! За то, что они творят на Донбассе, их даже расстрелять мало!" – Тука