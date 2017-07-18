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Захарченко предложил "план спасения" Украины
Главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о необходимости учреждения нового "государства" - "Малороссия. Столицей фейкового образования должен стать Донецк, а флагом признается флаг Богдана Хмельницкого, сообщает Обозреватель.
"Мы считаем, что государство Украины в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению. Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемницей Украины. Новое государство будет называться "Малороссия", так как само название Украина дискредитировало себя", - сказал Захарченко.
Боевик также назвал "ДНР" и "ЛНР" "единственными территориями Украины, кроме Крыма, на которых сохранилась законная власть".
Кроме того, Захарченко заявил о необходимости "ввести в стране чрезвычайное положение на три года во избежание хаоса".
"За это время запрещена деятельность любых партий, в этот же срок начинаются расследования с привлечением международной общественности по преступлениям в Одессе, на Майдане, на Донбассе. Это решение созрело уже давно, но всему свое время, и вот именно сегодня мы предлагаем тот вариант, который позволит остановить войну", - добавил главарь "ДНР".
Свои инициативы он окрестил "планом реинтеграции страны".
"Но тут есть несколько условий - его должны поддержать сами жители Украины. Мы уже провели консультации с представителями власти и бизнеса регионов, а также, если международное сообщество поддержит идею. Это первое и последнее наше предложение", - подытожил Захарченко.
Теги: Украина, Донбасс, Александр Захарченко, Малороссия
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