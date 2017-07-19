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Когда же Кремль ликвидирует Захарченко и Плотницкого, и кто придет на их место? Эксперт раскрыл все карты Москвы
19.07.2017 15:01
Захарченко и Плотницкого, лидеров террористических организаций "Л/ДНР", Москва уберет сразу же, как только решит вернуть Украине оккупированный Донбасс. Такое мнение выразил в интервью ресурсу "Обозреватель" Богдан Петренко, замдиректора Украинского института исследования экстремизма.
Петренко заявил, что на сегодняшний день уровень ненависти у граждан Украины к Плотницкому и Захарченко очень высок и в нашей стране их уже никто не ждет, даже в тюрьме. Поэтому если Россия все же решится отдать Украине оккупированный Донбасс, то будет принято решение о ликвидации Захарченко и Плотницкого. Вместо них будет новый человек – не военный, какой-нибудь ректор, заявил Петренко.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, Захарченко, Плотницкий
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