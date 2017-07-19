Последние новости раздела
- Полиция наградила девушку, которая остановила пьяного водителя и забрала у него ключи от машины. ВИДЕО20:40
- У путинских отморозков соцсети под запретом: стало известно о новых критериях отбора боевиков для участия в вооруженном конфликте на Донбассе20:08
- На Донбассе у блокпоста боевиков умерла женщина19:40
- Спикер президента РФ Песков спустя сутки прокомментировал заявление террориста Захарченко о создании "Малороссии": озвучена официальная позиция Кремля19:09
- КРАМАТОРСКИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛИ ОТРАЗИЛИ «НАПАДЕНИЕ» НА ЗДАНИЕ ПОЛИЦИИ16:28
- Сутки в АТО: Двое военных погибли, четверо ранены15:57
- Ким Чен Ыну такое и не снилось: "вежливые" террористы "ЛНР" открыто запугивают местное население15:29
- Когда же Кремль ликвидирует Захарченко и Плотницкого, и кто придет на их место? Эксперт раскрыл все карты Москвы15:01
- Мнение эксперта: заявление о "Малороссии" - манипуляции Кремля, его цель - прикрыть российскую агрессию на Донбассе и напомнить об имперском периоде истории Украины13:58
- В правительстве Украины заявили об угрозе "обезвоживания" Мариуполя13:27
На Донбассе у блокпоста боевиков умерла женщина
19.07.2017 19:40
На оккупированной территории Донецкой области в автомобиле умерла женщина. Об этом сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.
По информации наблюдателей, инцидент произошел 14 июля, однако его детали удалось узнать только несколько дней спустя.
"14 июля на автодороге Н15 67-летняя женщина потеряла сознание, когда она находилась в машине с еще одним пассажиром в 1,2 км к востоку от блокпоста "ДНР" в Александровке", – говорится в отчете СММ ОБСЕ.
17 июля наблюдатели посетили морг в Донецке, где из журнала регистрации узнали, что женщина умерла по естественным причинам.
Теги: Донецк, Донбасс, Донецкая область, смерть, ОБСЕ, блокпост, ДНР, боевики
Читайте также:
- Полиция наградила девушку, которая остановила пьяного водителя и забрала у него ключи от машины. ВИДЕО20:40
- У путинских отморозков соцсети под запретом: стало известно о новых критериях отбора боевиков для участия в вооруженном конфликте на Донбассе20:08
- На Донбассе у блокпоста боевиков умерла женщина19:40
- Спикер президента РФ Песков спустя сутки прокомментировал заявление террориста Захарченко о создании "Малороссии": озвучена официальная позиция Кремля19:09
- КРАМАТОРСКИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛИ ОТРАЗИЛИ «НАПАДЕНИЕ» НА ЗДАНИЕ ПОЛИЦИИ16:28
- Сутки в АТО: Двое военных погибли, четверо ранены15:57
- Ким Чен Ыну такое и не снилось: "вежливые" террористы "ЛНР" открыто запугивают местное население15:29
- Когда же Кремль ликвидирует Захарченко и Плотницкого, и кто придет на их место? Эксперт раскрыл все карты Москвы15:01
- Мнение эксперта: заявление о "Малороссии" - манипуляции Кремля, его цель - прикрыть российскую агрессию на Донбассе и напомнить об имперском периоде истории Украины13:58
- В правительстве Украины заявили об угрозе "обезвоживания" Мариуполя13:27
- В Одессе девушку хотели выгнать из маршрутки за украинский язык21:07
- Полиция наградила девушку, которая остановила пьяного водителя и забрала у него ключи от машины. ВИДЕО20:40
- У путинских отморозков соцсети под запретом: стало известно о новых критериях отбора боевиков для участия в вооруженном конфликте на Донбассе20:08
- На Донбассе у блокпоста боевиков умерла женщина19:40
- Спикер президента РФ Песков спустя сутки прокомментировал заявление террориста Захарченко о создании "Малороссии": озвучена официальная позиция Кремля19:09
- Самая вредная еда в мире18:37
- Йога - это философия 18:10
- У кладоискателей началась горячая пора17:36
- Победитель «Славянского базара» заявил, что музыкантов нельзя впутывать в грязную политику17:01
- КРАМАТОРСКИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛИ ОТРАЗИЛИ «НАПАДЕНИЕ» НА ЗДАНИЕ ПОЛИЦИИ16:28
- Самая вредная еда в мире18:37
- Йога - это философия 18:10
- У кладоискателей началась горячая пора17:36
- Победитель «Славянского базара» заявил, что музыкантов нельзя впутывать в грязную политику17:01
- Во что обойдется скупиться в Донецке 08:32
- Украину продолжают уничтожать08:21
- Як позбутись мішків під очима?22:18
- Три причини пити щодня воду з лимоном20:31
- Як позбутись зубного болю без лікаря?17:15
- Что поможет избавиться от сонливости16:57
- В Кишиневе ребенок заговорил в первый же день после рождения!
- У Лукашенко предупредили, что в Украине произойдет в конце июля
- Украинцы определили судьбу Донбасса: неожиданные результаты опроса
- Крах Украины: Тука озвучил печальный прогноз
- Российский политолог, который официально консультирует Кремль по вопросам Украины, сделал интересное заявление относительно проекта "Малороссия"
- "“ДНР” – это финиш! Это уже не беспредел!!!" - жители Донецка сообщили о кровавом нападении боевиков на мирного жителя
- Тысячи украинцев попадут в базу «Миротворца»: раскрыта причина
- Кремль окончательно открестился от "Малороссии": источники из администрации Путина назвали "неожиданных" отцов нового "государства" в ОРДЛО
- Когда же Кремль ликвидирует Захарченко и Плотницкого, и кто придет на их место? Эксперт раскрыл все карты Москвы
- Осталось уговорить королеву: фельдмаршал всея “ДНР” Захарченко сделал “первое и последнее предложение” украинцам