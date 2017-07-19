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Под Мариуполем сгорела пшеница

19.07.2017 09:27
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Под Мариуполем сгорела пшеница

18 июля в 1:38 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на пшеничном поле около с. Кальчиновка (Никольский район). К месту пожара были направлены силы и средства Государственной пожарно-спасательной части.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Донецкой области.
Пожар произошел на пшеничном поле на площади около 1 га. Установлено также, что уже выгорело около 20 га.
Пожар был локализован на площади примерно 20 га в 02:38, а окончательно ликвидирована в 2:43. Совместными усилиями с огнем боролись пожарные и работники сельскохозяйственного предприятия.
Причина возникновения пожара устанавливается.



Теги: Донбасс, Мариуполь, пожар, пшеница
 
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