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Полиция наградила девушку, которая остановила пьяного водителя и забрала у него ключи от машины. ВИДЕО
"Алина Яблонская, вдова погибшего воина АТО, патриот Украины и человек активной гражданской позиции", - так отзывается о ней Владимир Завгородний, глава Никольского района, сообщает mariupol.tv.
Теперь Алина - местная знаменитость, а руководство района вместе с полицией области и района вручают ей благодарность за отважный поступок. 7 июля она, прогуливаясь по улице, заметила виляющий по дороге автомобиль, который чуть не сбил двоих детей. Далее Алина поступила как сознательный гражданин.
Когда девушка стала возмущаться нетрезвым вождением, водители ответили грубостью. После чего мама 2 детей решительно выхватила ключи от авто и вызвала полицию. После прибытия полицейских на место происшествия, нетрезвый водитель продолжал нецензурно грубить и отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
"В наше непростое время, смелый поступок Алины, проявление гражданской позиции - это редкость. Она не побоялась хамства, силы и противостояла двум пьяным мужчинам на дороге. Не позволив нетрезвому водителю продолжить движение, она возможно спасла чью-то жизнь", - отмечает Александр Вит, начальник отдела обеспечения безопасности дорожного движения ГУ НП Донецкой области.
Свою поддержку и благодарность выразила аптечная сеть «Азовфарм». Татьяна Старченко, заведующая аптекой в Никольском, вручила Алине подарочной сертификат на 3 000 грн : "Мы гордимся Вашей смелостью, самоотверженностью и как социально ориентированное предприятие, поддерживаем настоящего патриота. Спасибо Вам, Алина."
Сама героиня считает, что на ее месте так поступать нормально для каждого украинца: "Поки ми не почнемо будувати свою націю власноруч, нічого в нас не вийде. Адже правова держава починається з дрібниць, з самосвідомості кожного".
Нетрезвый экипаж, к слову, оказался представителями «Опозиционного блока». Они не признали своей вины, поэтому дело передали в суд, который и примет окончательное решение.
Теги: Донбасс, девушка, награда, пьяный
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