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Полторак выступил с резким заявлением относительно войны на Донбассе
19.07.2017 21:41
Вооруженный конфликт на востоке Украины – никакая не гражданская война, а вторжение России на Донбасс. Как сообщается на официальной странице министра обороны Украины Степана Полторак в Facebook.
"В Украине нет гражданской войны. В Украине – прямое вторжение войск страны-агрессора и постоянная промывка мозгов местному населению, которое находится на оккупированной территории", – говорится в сообщении.
Теги: Россия, Донбасс, война, конфликт, Министерство обороны, оккупация, агрессор
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