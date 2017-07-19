Сточные воды слили в Голубое озеро

19.07.2017 08:03

В Лимане Донецкой области обнаружено загрязнение сточными водами земли в курортной зоне. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«В Лиманский отдел полиции Славянского ОП ГУНП в Донецкой области поступило сообщение о выявлении загрязнённого сточными водами земельного участка, расположенного на территории баз отдыха в районе одного из Голубых озер», - говорится в сообщении ведомства.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией ч. 1 ст. 239 (Загрязнение или порча земель веществами, отходами или другими материалами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды, вследствие нарушения специальных правил, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.