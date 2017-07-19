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У путинских отморозков соцсети под запретом: стало известно о новых критериях отбора боевиков для участия в вооруженном конфликте на Донбассе

19.07.2017 20:08
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У путинских отморозков соцсети под запретом: стало известно о новых критериях отбора боевиков для участия в вооруженном конфликте на Донбассе

Украинским разведчикам становится сложнее вычислять российских наемников, орудующих на востоке. Активная общественная жизнь и ведение персональных страничек в соцсетях не допускается. Для членов российских военных формирований на Донбассе установлены новые правила в связи с введением новой стратегии переброски войск, передает "Диалог.UA" со ссылкой на Deutsche Welle.

Об этом сообщил один из аналитиков международной исследовательской группы Bellingcat Арик Толер. По его словам, теперь на стороне боевиков будут находиться более скрытные военнослужащие, которые не склонны делиться в Интернете информацией о себе. "Насколько нам известно, были введены жесткие ограничения на использование соцсетей военными.

К тому же сейчас в конфликте участвуют более профессиональные военнослужащие, они менее склонны делиться чем-то в соцсетях. Похожую ситуацию мы видим и в Сирии", - отмечает источник. Таким образом, разведке гораздо сложнее собирать информацию о пребывании российских войск на оккупированной территории Донбасса из открытых источников.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, разведка, ГРУ, ДНР, ЛНР, боевики, соцсети
 
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