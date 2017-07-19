В «ДНР» полностью прекращено все теле и радиовещание

19.07.2017 12:32

Так называемое «государственное предприятие «Радиотелевизионный радиопередающий центр» проводит плановую ежеквартальную профилактику оборудования, в связи с чем по всей территории «ДНР» будет временно прекращено теле- и радиовещание. Об этом сообщает 62.ua с ссылкой на пресс-службу «министерства связи ДНР».

«Сообщаем, что 19 июля в период с 00:00 до 12:00 проводится плановая ежеквартальная профилактика оборудования теле- и радиовещания государственного предприятия «Радиотелевизионный радиопередающий центр»».

На время профилактических работ эфирное вещание будет прекращено по всей территории ОРДО.