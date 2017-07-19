В Донбассе серьезно обострилась ситуация: в штабе АТО подтвердили информацию о потерях ВСУ

19.07.2017 09:58

Оккупанты демонстрируют нежелание прекращать войну в Донбассе, нагнетая обстановку обстрелами, которые приводят к человеческим жертвам. 18 июля боевые действия в зоне АТО серьезно обострились. Днем террористы уменьшили количество обстрелов, а уже после 18:00 ситуация кардинально изменилась. За сутки в Донбассе разрывы снарядов 23 раза нарушали тишину.

По данным пресс-центра штаба АТО, самая сложная ситуация была зафиксирована на донецком направлении. С 17:50 и до 22:00 боевики со стороны Ясиноватой и Яковлевки из различных видов оружия, в том числе и “отведенных” минометов, били по Авдеевке. Около 21:00 “защитники русскоговорящих” дважды ударили из танков по опорным пунктам в Красногоровке, передает “Диалог.UA”.

Во второй половине дня наемники два раза открывали огонь по кварталам прифронтовой Авдеевки, ранив двух мирных граждан.

Жертвами агрессии наемников в районе поселков Зайцево и Невельске стали двое военнослужащих ВСУ. На луганском направлении боевики огнем тревожили Донец и Станицу Луганскую. Вчера на Донбассе погибли двое защитников Украины, четверо ранены. Военные были вынуждены несколько раз открывать ответный огонь. Жители Донецка и Макеевки в соцсетях сообщают, что "ДНРовці" до раннего утра "минусовали на севере и западе Донецка". Под прицелом "ихтамнетов" были окрестности аэропорта. "Тяжклые" исходящие были слышны поздним вечером с интервалом в 2-3 минуты.

Напомним, 18 июля во время обстрелов в Донецке сгорел дом, в Старомихайовке погибли местные жители.