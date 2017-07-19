В правительстве Украины заявили об угрозе "обезвоживания" Мариуполя

19.07.2017 13:27

В министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц предупредили о возможности ограничений поставок питьевой воды Мариуполю. По словам министра Вадима Черныша, в настоящее время объемы поставок воды в город уже сократились, что связано с повреждением боевиками части «Южнодонбасского водоканала», который поставляет воду из Северского Донца в город.

Оценить повреждения и ликвидировать их возможности нет.

Впрочем, уменьшение поставок не означает, что население города останется совсем без водоснабжения, ведь в Киеве считают, что у властей Мариуполя есть ресурсы для решения вопроса.

А вот низкое качество питьевой воды должно стать объектом внимания и Киева.

«Сейчас уровень примесей в воде очень высокий, и качественной питьевой воды в регионе нет в принципе», — поясняет министр.

Напомним, в июне почти полмиллиона жителей Донецкой области остались без стабильного водоснабжения и вынуждены получать воду почасово. Это произошло в в результате боевых действий в возле села Васильевка Ясиноватского района (оккупированная территория).

Источник fakty.ua