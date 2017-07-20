Не дожидаясь, когда власти заговорят о повышении стоимости проезда в маршрутках до 6 грн, мариупольцы решили действовать на опережение. Вчера инициативная группа активных горожан провела встречу на Театральной площади. Обсуждали вопросы повышения стоимости проезда в маршрутных такси.

Об этом стало известно 0629 из собственных источников.

Незнакомые между собой, но неравнодушные к проблемам транспорта, люди договорились о встрече в социальной сети. Проблему обсуждали в группе «Народный контроль в общественном транспорте Мариуполя».

Собравшиеся отмечали, что проблема неадекватной стоимости проезда усугубляется низким уровнем сервиса пассажирских перевозок и непрозрачностью решений, принимаемых городским советом в этой сфере.

"Представители власти говорят об убыточности перевозок и небольшом пассажиропотоке. В то же время мариупольцы отмечают, что это не так. Некоторые из них даже сами предприняли попытки отследить загруженность городских маршрутных такси.

Собравшиеся оговаривали различные варианты действий, однако к единому четкому плану не пришли.

В то же время на собрании договорились организовать открытую рабочую встречу с представителями власти и общественностью для обсуждения вопроса отмены повышенной стоимости проезда.

Митинг планируется провести уже в августе.

Напомним, городская власть, подняв проезд в маршрутных такси до 5 гривен, отмечала, что на этом процесс повышения не остановится.

Источник: https://www.0629.com.ua