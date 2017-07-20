Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

ЧАСТЬ УРОЖАЯ ПОД ПОКРОВСКОМ УНИЧТОЖЕНА ОГНЕМ

20.07.2017 22:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ЧАСТЬ УРОЖАЯ ПОД ПОКРОВСКОМ УНИЧТОЖЕНА ОГНЕМ

Сейчас пожарные выясняют, почему могло загореться поле

Пожарные ликвидировали пожар за селом Гришино Покровского района. В диспетчерскую службу поступил сигнал о том, что горит пшеничное поле. Выехавшие на место спасатели увидели, что огнем объято поле площадью 68 гектаров. Пока на ликвидацию возгорания ехал расчет спасателей, фермеры самостоятельно пытались бороться со стихией – обпахали участок, чтоб пламя не распространилось дальше.

В итоге огнем уничтожены 23 гектара пшеницы. В разгар уборочной страды – это большие потери. Предположительно, причиной возгорания стал брошенный окурок.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Донецкая область, пожар, урожай, огонь, Покровский район
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх