Деоккупация Донбасса: обострение или дальнейшее отдаление?

20.07.2017 11:26

Верховная Рада не приняла на этой сессии закон о деоккупации (или реинтеграции) временно неподконтрольной части Донбасса: уж очень разные подходы предлагаются авторами документов. А тот, который наделал недавно много шума - от секретаря СНБО Украины Александра Турчинова - решено «утрясать» с западными партнёрами. В общем, ситуация пока «на паузе». Но вариантов развития событий не так много.

Называя всё своими именами

В Сеть просочились некоторые подробности законопроекта «от Турчинова» касательно реинтеграции Донбасса.

«Кратко суть законопроекта можно описать так: поскольку Россия постоянно нарушает взятые на себя обязательства, Украина больше не может продолжать сохранять статус-кво в вопросе оккупированных территорий. Чтобы юридически иметь больше аргументов, Украина утвердит оккупированный статус этих территорий и возложит всю ответственность за них на оккупанта - Российскую Федерацию» - отмечает LIGA.net. Как пояснили изданию собеседники из офиса президента Порошенко, это усилит позиции Украины в международных судах против России, давая больше поводов продлить или усилить санкции против агрессора.

«Примерно на одной трети документов перечисляются прегрешения Российской Федерации от, собственно, факта вооружённой агрессии (переросшей затем в оккупацию), начавшейся 20 февраля 2014 года, и заканчивая признанием документов самопровозглашённых «ЛДНР» 18 февраля 2017 года. Затем 11 статей посвящены, собственно, тому, что планируется сделать. Если говорить кратко, документ закрепляет права государства Украина и его граждан на территорию и имущество, которое находится на временно неподконтрольных территориях Донбасса», - отмечает политолог, журналист-переселенец Никита Синицын, вынужденно покинувший захваченную боевиками Горловку.

Параллельно в проекте закона декларируется право Украины на временно неподконтрольные территории, что демонстрируется приверженность Минским соглашениям. Провозглашается и логичная конечная цель - возврат частей Луганщины и Донетчины, оккупированных на данный момент РФ и её местными сателлитами.

При этом Украина снимает с себя ответственность за незаконные действия оккупантов (РФ и контролируемых ею незаконных вооружённых формирований) в ОРДЛО… Речь идёт, в том числе, об угрозах экологической или гуманитарной катастроф.

Ряд пунктов отменяет «режим АТО», давая карт-бланш на использование всех ресурсов ВСУ. Что является вполне логичным, так как антитеррористическая операция давно переросла в российско-украинскую войну. Координация и управление всеми силовыми подразделениями (в том числе, МВД и СБУ) на Донбассе возлагаются, согласно законопроекту, на Объединённый Оперативный штаб Вооружённых сил Украины, начальник которого назначается президентом (как главнокомандующим). Фактически, данный законопроект усиливает позиции армии и главы государства. После чего до объявления военного положения остаётся - всего-ничего.

Прощупывая почву

В то же время, никакой стратегии по возврату ОРДЛО в проекте, ставшим достоянием общественности, нет.

«С весны в ВР лежат минимум три законопроекта об оккупированной территории разных народных депутатов, которые также называют РФ оккупантом и, кстати, полнее раскрывают правовой режим на неподконтрольных территориях, - напоминает Синицын. - Касательно роста роли армии на Донбассе, тут непонятен вопрос - этот законопроект должен создать предпосылки для более активного использования армии, вплоть до силового решения вопроса, или же просто легализует сложившуюся ещё с 2014 года ситуацию использования ВСУ внутри страны без объявления войны?»

Рядом экспертов уже замечено, что данный законопроект перекликается с «планом Макрона» (президент Франции Эммануэль Макрон) по Донбассу. А этот самый план фактически повторяет многострадальные Минские договорённости: всё то же первоочередное прекращение огня, отвод тяжёлого вооружения, демилитаризации горячих точек, полный доступ наблюдателям СММ ОБСЕ везде и всюду, освобождение заложников. В общем, пункты, которые демонстративно (с позволения Кремля) не выполняют пророссийские бандформирования и замаскированные под них кадровые российские военные.

«Из новых предложений президента Франции - разве что отказ Украины от торговой блокады территорий самопровозглашённых республик в обмен на отказ РФ от признания «документов» «ЛДНР», а также возврат из-под «внешнего управления» предприятий на неподконтрольных территориях… Но выполнение подобных условий максимум вернёт ситуацию к реалиям 2016 года, но никак не поможет деоккупации, - размышляет Никита Синицын. - Впрочем, это даст эффект в виде сохранения экономических связей неподконтрольных территорий с Украиной, что впоследствии облегчит их реинтеграцию».

В общем, весьма похоже, что «слив» этого законопроекта в СМИ является своеобразным «прощупыванием почвы». Руководство страны (без ведома которого и законопроект бы не родился, и «слив» бы не состоялся), возможно, пытается выяснить, реально ли будет продвинуть подобный документ в Раде (без одобрения которой жизни ему не видать), и насколько общество готово к тему или иным пунктам.

«Закон готов, но есть поручение президента о проведении консультаций с нашими стратегическими партнёрами. В первую очередь, это касается участников «нормандского формата» (Германии и Франции, с Россией, понятно, говорить не о чём - прим. А.П.), США и партнёрам по НАТО. Я надеюсь, что после соответствующих консультаций, в начале сентября, закон будет внесён в ВР», - отметил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев подтвердил, что Киев согласовывает проект Закона «Об особенностях государственной политики по поводу восстановления территориальной целостности и суверенитета» со своими ключевыми иностранными партнёрами. И подчеркнул, что ключевая миссия законопроекта - показать стратегию и политику президента на возобновление суверенитета и реинтеграцию оккупированных территорий Востока Украины политико-дипломатическим способом. В основу данного процесса якобы будет положено выполнение Минских соглашений.

«Хорватский сценарий»

Между тем, различные эксперты всё чаще касательно разрешения ситуации на Донбассе употребляют термин «хорватский сценарий». Именно он, по мнению немалой части политологов, историков и военных аналитиков, является наиболее приемлемым для создавшегося положения. Что же это за сценарий?

4 августа 1995 года хорватская армия начала операцию «Буря», которая продолжалась несколько дней и завершилась ликвидацией самопровозглашённой «республики» Сербская Краина. Всего за 84 часа был восстановлен хорватский конституционно-правовой порядок на всех захваченных сепаратистами территориях, кроме Восточной Славонии. В той операции участвовало около 200 тысяч хорватских военных.

В результате операции существенно изменилась этническая карта современной Хорватии: оттуда бежали, по разным оценкам, от 200 до 250 тыс. сербов.

По данным хорватской стороны, 174-196 солдат хорватской армии погибли, 832-1430 получили ранения. По данным организации краинских сербов в изгнании «Веритас», число погибших и пропавших без вести мирных жителей Краины за август 1995 года (то есть во время операции и сразу после неё) составляет более тысячи мирных граждан, 726 военнослужащих вооружённых сил и 12 милиционеров. Число раненых - от 2500 до 3000 человек.

Общие потери миротворцев ООН, включая раненых, составили 18 человек.

Среди плюсов подобного силового сценария эксперты называют достаточно быстрое восстановление территориальной целостности Украины и победу в измотавшей всех вялотекущей войне (которую официально войной не признают); большие шансы привлечь к ответственности виновных в государственной измене, коллаборационизме и терроризме (не дав им возможность удрать под крыло РФ).

Среди минусов - значительные человеческие жертвы; рост расходов на армию, население региона и восстановление его инфраструктуры после разрушений; ухудшение отношения к украинской власти значительной части жителей региона; дальнейшее ухудшение отношений с Россией, а также Евросоюзом, который предпочитает политико-дипломатические пути решения конфликта.

Не стоит забывать и о российской армии, сосредоточенной у наших границ (подробнее см. на стр.4). Кремль может даже не разыгрывать уже изрядно краплёную карту «защиты русскоязычных». Устроят путинисты «самообстрел» своей территории, обвинят во всём ВСУ - и начнётся уже официальная война. Со всеми вытекающими…

«Хотя наша армия очень выросла за три года, однако масштабная война с Россией - с применением авиации и ракетных комплексов - стала бы для нас катастрофой», - подчёркивает подполковник запаса, координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат от партии «Народный фронт» (НФ), член рабочей группы по подготовке законопроекта о деоккупации Дмитрий Тымчук.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука во время работы круглого стола в Верховной Раде на тему «Реинтеграция неподконтрольных территорий: международная практика и украинские реалии» сказал очень верные слова: «Нам постоянно приводят к примеру опыт Хорватии. Манипуляция заключается в том, что нам говорят только о военном пути решения проблемы. Но хорватский опыт чётко показывает: проводились две операции - одна военная, но параллельно обязательно дипломатическая. Украина должна победить дипломатическим путём».

Андрей ПИТОНОВ.

Коллаж Татьяны ПЕТРОВОЙ.