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ДОНЕЦКАЯ ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ОКАЖЕТСЯ В ЗОНЕ БЕЗОПАСНОСТИ

20.07.2017 13:19
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ДОНЕЦКАЯ ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ОКАЖЕТСЯ В ЗОНЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о создании зоны безопасности вокруг важных инфраструктурных объектов на Донбассе.

Об этом в ходе переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске сообщил представитель ОБСЕ Мартин Сайдик, передает ИА «Вчасно».

С инициативой создать зоны безопасности вокруг ряда объектов инфраструктуры водоснабжения региона ранее выступили представители Международного Комитета Красного Креста. Но приступить к ее реализации не могли из-за отсутствие доверия между сторонами конфликта.

По представлению МККК, концепция зон безопасности предполагает выведение военного персонала и оборудования с определенных объектов и участков вокруг них. При этом, очень важно важно соблюдение правил обеими сторонами: эта зона не подвергается обстрелу, не используется для расположения воинских частей или для планирования военных операций.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донецк, Донбасс, безопасность, вода, АТО, Донецкая фильтровальная станция
 
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