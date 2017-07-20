- Число погибших в АТО бойцов может резко возрасти21:58
- Захарченко могут ликвидировать за излишнюю болтливость, - СМИ20:55
- 6 гривен? Мариупольцы выступили против повышения тарифов в маршрутках18:12
- На Донбасі бойовики почали активну фазу наступу – волонтери15:47
- У МВС розповіли, що буде з Захарченком та Плотницьким15:29
- ДОНЕЦКАЯ ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ОКАЖЕТСЯ В ЗОНЕ БЕЗОПАСНОСТИ13:19
- Заметки из прифронтового блокнота: «Сиртаки» против пострелушек12:54
- Мир увлечённых: Полтора часа в «Аду»12:35
- Деоккупация Донбасса: обострение или дальнейшее отдаление?11:26
- Заявление о «Малороссии» свидетельствует об агрессивности московских стратегов09:55
На Донбасі бойовики почали активну фазу наступу – волонтери
Так звана «армія ДНР» і російські війська вночі пішли в наступ на позиції українських Збройних сил у Красногорівці і Мар'янці. Про це повідомляють в Facebook волонтери благодійного фонду «Повернись живим», інформує replyua.net.
«Це була пекельна ніч, такий ми не пам'ятаємо з 2014-2015 років», - повідомили військові, до яких ми змогли додзвонитися сьогодні вранці. Говорити з ними важко, а їм ще важче повідомляти і розуміти загибель своїх побратимів », - йдеться в повідомленні.
За офіційними даними, протягом останніх двох днів (станом на сьогоднішній ранок) ЗСУзазнали втрат - 6 загиблих, 7 поранених, але точна кількість поки уточнюється, зазначили волонтери.
Крім того, за даними волонтерів масовану атаку ворога сьогодні довелося стримувати захисникам Красногоровки і Мар'янки, де вночі по наших позиціях і цивільним терористи відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню «Град», ствольної артилерії калібром 152 мм. «Під цим неймовірно потужним обстрілом, і прикриттям з 4 танків так звана армія ДНР і російські війська пішли в наступ. І не пішки, а на БТРах і БМП», - сказано в повідомленні. Крім того, на Луганщині ворог в черговий раз під прикриттям щільного вогню з мінометів пішов в наступ невеликими групами диверсантів.
Теги: Донбасс, война, АТО, боевики
- Волонтер Касьянов: "Если в ходе войны ситуация на фронте значительно ухудшится, у нас может появиться свой Наполеон"
- Обострение на мариупольском направлении: обстрелы, диверсанты и минные беды
- Из Донецка выехал "эшелон смерти"
- Зона АТО: до войны в детсаду Очеретино было 260 детей, сейчас - всего 30.
- Казанский: "Может быть Захарченко и Плотницкий - это как раз и есть те самые фашисты, которые всегда мечтали уничтожить Донбасс?"
- ВСУ на Донбассе превратили в мишени: Генштаб запретил открывать огонь
- Число погибших в АТО бойцов может резко возрасти21:58
- Захарченко могут ликвидировать за излишнюю болтливость, - СМИ20:55
- 6 гривен? Мариупольцы выступили против повышения тарифов в маршрутках18:12
- На Донбасі бойовики почали активну фазу наступу – волонтери15:47
- У МВС розповіли, що буде з Захарченком та Плотницьким15:29
- ДОНЕЦКАЯ ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ОКАЖЕТСЯ В ЗОНЕ БЕЗОПАСНОСТИ13:19
- Заметки из прифронтового блокнота: «Сиртаки» против пострелушек12:54
- Мир увлечённых: Полтора часа в «Аду»12:35
- Деоккупация Донбасса: обострение или дальнейшее отдаление?11:26
- Заявление о «Малороссии» свидетельствует об агрессивности московских стратегов09:55
- Число погибших в АТО бойцов может резко возрасти21:58
- Лукашенко прибыл с официальный визитом в Украину21:45
- В Киеве могут закрыть все «российские» магазины21:30
- Продукти, які покращать ваш імунітет21:10
- Захарченко могут ликвидировать за излишнюю болтливость, - СМИ20:55
- Продавать украинскую землю пака не будут: МВФ больше не настаивает на земельной реформе20:39
- Следователи НАПК пришли за Тимошенко20:25
- Учения в Днепропетровской области завершились ранениями 8 военных20:10
- Почему Украина потеряла Крым и часть Донбасса: Кравчук объяснил19:55
- В СМИ просочилась информация о подробностях тайной встречи Трампа с Путиным19:38
- Продукти, які покращать ваш імунітет21:10
- Яку хворобу лікує кавун?18:41
- Заметки из прифронтового блокнота: «Сиртаки» против пострелушек12:54
- Жизнь в сети: почему мы перестали говорить друг с другом12:43
- Мир увлечённых: Полтора часа в «Аду»12:35
- Четыре бытовые привычки, которые медленно убивают здоровье12:15
- Як засмагати без шкоди здоров'ю?11:55
- Деоккупация Донбасса: обострение или дальнейшее отдаление?11:26
- Заявление о «Малороссии» свидетельствует об агрессивности московских стратегов09:55
- Психологический тест-минутка09:05
- В Кишиневе ребенок заговорил в первый же день после рождения!
- У Лукашенко предупредили, что в Украине произойдет в конце июля
- Российский политолог, который официально консультирует Кремль по вопросам Украины, сделал интересное заявление относительно проекта "Малороссия"
- Крах Украины: Тука озвучил печальный прогноз
- Украинцы определили судьбу Донбасса: неожиданные результаты опроса
- "“ДНР” – это финиш! Это уже не беспредел!!!" - жители Донецка сообщили о кровавом нападении боевиков на мирного жителя
- Спикер президента РФ Песков спустя сутки прокомментировал заявление террориста Захарченко о создании "Малороссии": озвучена официальная позиция Кремля
- Когда же Кремль ликвидирует Захарченко и Плотницкого, и кто придет на их место? Эксперт раскрыл все карты Москвы
- "Малороссия — реакция Донецка на активизацию Януковича”, – у Захарченко рассказали о связи нового “государства” и “легитимного”
- Тысячи украинцев попадут в базу «Миротворца»: раскрыта причина