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У МВС розповіли, що буде з Захарченком та Плотницьким
20.07.2017 15:29
Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк розповів, яка доля черакє на ватажків терористів «ДНР» і «ЛНР» Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького
За його словами, після звільнення Донбасу від окупантів, ватажки терористів постануть перед українським судом за скоєні злочини проти українського народу, якщо їх до того часу не знищать спецслужби Росії.
“А Захарченко і Плотницький з їх посіпаками обов’язково дадуть відповідь в українському суді за українськими законами, якщо, звичайно, до того їх не знищить спецназ ГРУ або ФСБ не зачистить як свідків кривавих злочинів Кремля проти українського народу”, – зазначив Шкіряк.
Джерело: https://politeka.net з посиланням на “Апострофа”.
Теги: Украина, Донбасс, боевик, ДНР, ЛНР, Захарченко, Плотницкий
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