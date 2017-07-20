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Архив - Донецкая область

ВОССТАНИЕ МАШИН НАМЕТИЛОСЬ В ДРУЖКОВКЕ

20.07.2017 22:52
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Перевозчики отказываются обслуживать экономически невыгодные автобусные маршруты

Маршрут №17, следуемый от микрорайона Южный до Дружковского фарфорового завода, исключат из транспортного сообщения города.

Такое решение приняли члены исполкома на прошедшем заседании. Проведенный конкурс на определение автобусных перевозчиков не дал хороших результатов. Объявленные маршруты №1 («М-н Южный — Яковлевка через ЦГБ»), №3 («М-н Южный — Сурово через ЦГБ»), №5 («М-н Южный — ЦГБ»), №6а («М-н Южный — ЦГБ через Нижнюю Гавриловку») и №17 («М-н Южный — ДФЗ») не вызвали большого ажиотажа. Официальный перевозчик назначен лишь на маршрут сообщением до поселка Яковлевка.

Заместитель городского головы Руслан Верещагин выступил с предложением объединить маршруты №5 и 6а, чтобы обеспечить транспортным сообщением давно жалующихся жителей Нижней Гавриловки. К слову, маршрут центрального значения №5 лишился перевозчика не так давно. С обслуживающим его и еще четыре маршрута — 5а, 12 и 20 - ФЛП Нурдинов месяц назад городские власти расторгли договор из-за частых нарушений утвержденного пути движения.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, забастовка, Дружкова, маршрутки
 
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