Захарченко могут ликвидировать за излишнюю болтливость, - СМИ

20.07.2017 20:55

Главарь террористов "днр" Александр Захарченко делал свое заявление о создании "Малороссии" от имени российских "либерал-демократов" и радикалов.

Об этом "Апострофу" рассказал источник из окружения первого главаря "лнр"Валерия Болотова, который в августе 2014 года бежал в Москву и скончался там в январе 2017 года.

"Не секрет, что "днр"-"лнр" курирует Сурков, но еще в 2014-м лидирующие позиции занимали "либеральные демократы" во главе с Жириновским и российские радикалы. С началом боевых действий их вытеснили с главенствующих позиций. Подмять под себя власть в "республиках" они попытались в конце прошлого года, тогда была предпринята попытка вывести на арену Болотова. Она увенчалась провалом, вернее, смертью главного "героя "Новороссии", - рассказал источник.

Собеседник издания добавил, что на данный момент террорист Захарченко говорит от имени "либерал-демократов" и радикалов.

Также источник выразил предположение, что неповиновение Суркову скоро может оказаться для Захарченко роковой ошибкой, которая завершится его ликвидацией.

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Источник: http://sprotyv.info