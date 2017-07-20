Заметки из прифронтового блокнота: «Сиртаки» против пострелушек

20.07.2017 12:54

Под музыку островов Эгейского моря в прифронтовом селе плясали все. В том числе, и огненный ливень

Барабан сзывает на праздник

В Старобешевском районе ни одно торжество не обходится без сводного ансамбля греческой музыки. Его приглашают, чтобы придать празднику национальный колорит и поднять настроение землякам прославленной трактористки Прасковьи Ангелиной.

Правда, с началом войны «Сиртаки» всё реже звучат на берегах Мокрой Волновахи и Кальмиуса. Да и обязанности музыкантов чуток изменились. Они сегодня не только развлекают народ, но и глушат периодически возникающие пострелушки.

А то, что же получается? Не успеешь поднять заздравную чару, как огненные всполохи салюта в окно ломятся, хрустальные фужеры на столе без команды песню заводят.

Нет, без музыки в таких условиях никак не обойтись. Рванут мужики меха баянов, подаст голос знаменитый на всю округу барабан, и войны как ни бывало.

Зато утюги в руках черноглазых гречанок под «Сиртаки» скользят веселее по мужниным рубахам, а сами потомки Одиссея старательно соскребают с медных подбородков щетину, крепче которой только проволока окопного заграждения.

Солнцеликий каравай

Солнцеликий каравай от юной гречанки.

Сегодня раскалёнными утюгами пахнет в Стыле, самом, что ни на есть прифронтовом селе.

Праздник внеплановый. Как выразилась юная гречанка Софья, такое чувство она всякий раз испытывает, когда в мураве вдруг откроется ясноликая ромашка.

У Софьи почётная обязанность. Ей поручили преподнести хлеб-соль гостям. Девушка заметно волнуется. Похожий на солнечный цветок каравай оттягивает ладони приятной тяжестью, ну, а вдруг кому-нибудь да не хватит?

Делегация многочисленная. Известный в Афинах общественный деятель Гавриил Аврамидис и целый ансамбль песни и пляски «Момойери».

Гости должны появиться с минуты на минуту. Поэтому юная гречанка не уходит с крыльца сельского клуба, который в официальных бумагах именуется пышным титулом - Центр греческой культуры.

А барабан продолжает сзывать народ на праздник. Он глушит далёкие пострелушки и рукоплескания, которыми серебристые тополя приветствуют начинающийся дождь.

Объединила песня две эпохи

В отместку за гордыню неуёмную Господь ниспослал землянам множество языков. В итоге те вынуждены были свернуть строительство печально известной Вавилонской башни.

Однако ни Софья, ни Гавриил обиду на Создателя не держат. Ведь у человека имеются ещё и глаза, а их язык понятен всякому. Заморскому политику и девушке из прифронтового села.

Спелись и двое служителей муз, местный баянист и исполнитель танцев островов Эгейского моря.

- О чём песня? - спрашиваю старого знакомого и составителя древнегреческого словаря Николая Чираха.

- За точный перевод не ручаюсь, - ответил тот. - А смысл примерно такой: молодой человек приглашает девушку за околицу, однако стесняется озвучить цель прогулки. Наверное, охмурять будет...

Короче, общались не просто афинян и земляк Прасковьи Ангелиной, а представители двух эпох. Это всё равно, если бы я сейчас попытался завязать разговор, скажем, с автором «Слова о полку Игоревом».

Летал по храму осколок шальной

Дожди и обжигающее солнце ещё не успели обесцветить кирпичную кладку церкви Георгия Победоносца, которая прочно утвердилась на одном из семи холмов прифронтового села.

Зато война отметила её печатью зла. Осколок разорвавшегося на площади гаубичного снаряда выставил окошко под куполом, срикошетил от стены и ушёл в покрытый плиткой пол. К счастью, привезённая из Эллады чудотворная икона уцелела.

И вот, отведав солнцеликого каравая, гости отправились преклонить колени перед образом, который одинаково дорог и Софье и Гавриилу.

- Смутные времена окутали нашу землю, - глаголет с высоты своего богатырского роста настоятель о. Игорь. - Гибнут пастыри, прихожане, малые дети. Разрушены храмы в городах и селах Донбасса...

Впрочем, человек не впервые поднимает руку на обители Божьи. В матёром сорняке неподалёку от сельского клуба вечным сном спят обломки старого храма, который, как и этот, тоже был воздвигнут сыновьями Эллады.

Но мёртвые обломки настолько величавы, что местные пьянчужки и сегодня боятся осквернить их отходами человеческой жизнедеятельности.

Островитянка Вангелица

Вангелица.

Вангелица - сплошное очарование. Такие лица художники времён царствования Эгея рисовали в профиль на вазах, которые придавали особый вкус вину с острова Крит. Но им всё равно не удалось передать глубину зрачков древних эллинок. Таких же манящих своей недоступностью, как вода пробитого в скале колодца.

Общаемся при поддержке переводчицы Елены. В частности, меня интересует - что подвигло землячку Аристотеля приехать в село, где пострелушки приходится глушить посредством барабана и четырёх баянов?

Вангелица от прямого ответа уходит. Наверное, не считает себя героиней. Но это потому, что прелестной островитянке местные не решились показать разбитые бомбардировками улицы. И уж никто даже мысленно не осмелился свозить Вангелицу в покинутый жителями хутор Петровский Стыльского сельсовета…

- Здесь люди очень приветливые, - подтверждает мою догадку девушка. - И смелые. Они избегают говорить о войне, а на лицах нет признаков страха.

Благодарю Вангелицу за блиц-интервью и молю Небеса, чтобы не отсырели меха баянов и кожа вестника всех праздников барабана.

А Змей Горыныч чуть не прослезился

Писать о том, что происходило после приветственных речей на сцене сельского клуба не стану. Не с руки это делать человеку, чьи познания в древнегреческом ограничены двумя десятками слов. Да и те в обществе Софьи или Вангелицы грешно произнести.

И потом, больше интересовала сама атмосфера праздника у линии фронта, а так же реакция тех, кто внимал песням и танцам Эгейского моря.

Так вот, меня просто умилили лица сидевших рука об руку сельских голов. Одного действующего и двух ушедших в отставку. Крепких, без сантиментов мужиков, прелестница Вангелица просто увела туда, где «Эос верхом на лукавом дельфине мокрой ладонью зелёные звёзды гасила».

Короче, если вы не видели доведённого до слёз Змея Горыныча о трёх головах, значит, вы не были на празднике в прифронтовом селе.

За компанию с народом расчувствовалась и Природа. Ливень так огненно отплясывал «Сиртаки» на крыльце сельского клуба, что сама собой отпала надобность в барабане, этом глушителе пострелушек.

И только раскрасневшаяся после концерта Вангелица отказывалась принимать ночную канонаду за раскаты грома. Впрочем, её тут же поспешили заверить, что грозы в Донбассе несколько специфичны.

Эти самодеятельные артисты живут на линии фронта.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

Фото автора.