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Бой под Красногоровкой. Ценой потерь ВСУ остановили прорыв боевиков
В ходе боя под Красногоровкой трое бойцов ВСУ были убиты. Семеро ранены, а один взят в плен. Об этом 0629 рассказал пресс-офицер сектора «Мариуполь» Владимир Виват.
«Вчера основные силы боевиков были направлены на участок фронта под Красногоровкой», - рассказал спикер. Согласно данным пресс-центра АТО, вражеская ДРГ проникла на позиции ВСУ и нанесла удар по позициям одного из механизированных батальонов.
Незаконные вооруженные формирования начали операцию с массированного обстрелаукраинских позиций 120-миллиметровыми минами и танковыми снарядами. По предварительным данным не менее четырех танков вели огонь с разных позиций.
ДРГ боевиков насчитывала 10-15 человек.
Зафиксировав вражескую группу, украинские бойцы открыли огонь. Во время первых минут боевого столкновения двое армейцев получили ранения не совместимые с жизнью.
Один из военнослужащих метким ответным огнем ликвидировал сразу двух боевиков, которые, по предварительным данным, относятся к батальону "Оплот".
Из-за того, что террористы атаковали внезапно и силы АТО понесли потери, командир подразделения, для сохранения жизни бойцов, принял решение отойти на промежуточную позицию. При перемещении, были убиты еще двое российских наемников.
Впоследствии к украинским воинам подошло подкрепление, которое надежно закрепилось на позициях. К сожалению, была потеряна связь с еще одним украинским военнослужащим. Как выяснилось позже, его, контуженного, взяла в плен враждебная ДРГ. Жизнь еще одного солдата не удалось спасти, он получил смертельное ранение.
Под натиском массированного стрелкового огня с позиции украинских бойцов группа террористов была вынуждена отойти под прикрытием танков, минометов и реактивных снарядов передвижного «Града».
Во время этого боевого столкновения ранения различной степени тяжести получили трое украинских бойцов.
Около шести часов плотность огня противника из танков и минометов несколько уменьшилась. Для эвакуации раненых бойцов вызвали медицинские автомобили. Но противник продолжал обстрел. 120 мм мина взорвалась рядом с группой эвакуации и ранила четверых военнослужащих.
В 8:30, по данным радиоперехвата стало известно о потере противником четырех боевиков. Когда враг отходил, наши бойцы зафиксировали, эвакуацию еще двух убитых оккупантов. Остальные, бросив своих на поле боя с оружием, отошли оставив полный арсенал российского оружия.
Трех погибших украинских воинов командование части представит к государственной награде "Орден Богдана Хмельницкого" III степени, к сожалению, посмертно.
Раненые бойцы будут представлены к орденам "За мужество".
Пресс-офицер сектора «Мариуполь» Владимир Виват уточнил, что трупы троих боевиков находятся на украинской стороне. Также вчера зафиксированы обстрелы около Водяного. Там террористы использовали стрелковое оружие и гранатометы.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, Красногоровка, АТО, боевики, потери, ВСУ, обстрелы
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