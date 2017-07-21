Чиновница ДНР удрала от Малороссии в Мариуполь

21.07.2017 08:02

Пока в оккупированном Донецке объявляют о создании "государства Малороссия", служащая "Министерства иностранных дел" фейковой "ДНР" Алина Козина решила сбежать на подконтрольную Киеву территорию Украины – в Мариуполь.

Соответствующая информация появилась в Facebook на странице "Добробат.Інфо".

"Знакомьтесь, Алина Козина, 1992 года рождения. Сотрудница "МИД ДНР". Странно, почему в такой ответственный и исторический для "молодой республики" момент, Алина решила рвануть в Мариуполь", - говорится в тексте.

"В любом случае, информация о ее "дипломатическом визите" стала известной правоохранителям. Ждем новостей от спикеров МВД Украины или других ведомств", - отметили в паблике.

Отмечается, что сотрудница террористов имеет "довольно интересную географию отдыха". В качестве примера приводится аккаунт Козиной в Instagram, где она регулярно публиковала фотоотчеты из зарубежных вояжей.

"Кроме того, служба в правительстве сепаратистов Алину явно не устраивала, ведь еще в январе девушка активно искала работу", - говорится в комментарии к резюме Козиной на сайте по трудоустройству.

В свою очередь волонтер и блогер Роман Синицын в соцсети иронично написал: "Понять и простить".

Один из комментаторов обратил внимание на фото Козиной, сделанное в Киеве.

"Такую инфу лучше еще и на сепарских пабликах публиковать, сами с ней разберутся", - отреагировал Taras Matlak.

Источник Обозреватель.