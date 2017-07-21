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Чужой среди своих: СБУ задержала экс-боевика ДНР, который прятался на территории Украины

21.07.2017 17:39
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Чужой среди своих: СБУ задержала экс-боевика ДНР, который прятался на территории Украины

Воевавший на стороне террористов мужчина участвовал в битве за Славянск в 2014 году. Служба безопасности Украины совместно с работниками полиции задержали в районе проведения антитеррористической операции бывшего боевика незаконных вооруженных формирований, передает "Диалог.UA".

После освобождения Славянска от боевиков ДНР задержанный скрывался у родственников до того, как был арестован оперативниками силовой структуры. Мужчина признался, что принимал участие в оккупации Славянска и входил в лагерь террористов, неся вахту на одном из блокпостов.

Кроме того, бывший боевик в результате допроса поведал о чеченцах и представителях так называемых "казаков", которые воюют в рядах террористов на Донбассе. "Среди террористов было немало выходцев из России, в том числе так называемых "казаков" и представителей Чечни", - указывает задержанный.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, боевик, СБУ, ДНР, террористы
 
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