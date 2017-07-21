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ГПУ обратилась к РФ с просьбой выдать боевика "ДНР" Погодина, убившего школьника из Краматорска
Генеральная прокуратура Украина обратилась к РФ с просьбой выдать боевика так называемой "ДНР" Вадима Погодина, который подозревается в убийстве в 2014 году школьника из Краматорска Степана Чубенко. Об этом в Facebook написал заместитель генерального прокурора Евгений Енин.
"Сегодня обратились в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой передать нам одного из главарей "ДНР" Вадима Погодина, который в 2014 году в Донецке зверски убил несовершеннолетнего Степана Чубенко. В. Погодин был задержан и содержится на временно оккупированной территории АР Крым", - написал он.
Енин отметил, что это обращение к РФ "не является признанием Крыма российским".
"Международные конвенции и практика судов наднациональной юрисдикции свидетельствуют об обязанности государств осуществлять правовое сотрудничество, даже если они находятся в состоянии войны и оккупируют части территорий", - пояснил он.
Накануне мать убитого 16-летнего Степана Чубенко призвала ГПУ добиться экстрадиции подозреваемого в убийстве ее сына из оккупированного Крыма.
"Через 10 дней истекает срок административного задержания, которому подвергнут в Крыму организатор убийства Степана Чубенко Вадим Погодин. В городской прокуратуре Краматорска готов пакет материалов, на основании которых надо запрашивать экстрадицию Погодина в Украину, но до сих пор прокуратура Краматорска не получила официального поручения от Генеральной прокуратуры Украины, как того требует процедура. Соответственно, и Генеральная прокуратура Украины до сих пор не обратилась по вопросу экстрадиции Погодина к властям Крыма.
Я не думаю, что Генеральная прокуратура сознательно разваливает работу, проведенную местными органами прокуратуры, из-за чего Погодин через 10 дней может оказаться на свободе. Я полагаю, что проблема в том, что в официальном запросе ГПУ не знают, как назвать оккупационные власти Крыма, к которым должны обратиться. Но я уверена, что это не может быть поводом для того, чтобы работа, которую проделали следователи, оказалась напрасной, и правосудие не восторжествовало. Я требую от Генеральной прокуратуры немедленно отправить поручение в Краматорск и далее необходимые материалы в Крым для экстрадиции Погодина в Украину", - написала она.
Степан Чубенко был вратарем краматорского клуба "Авангард". 23 июня 2014 года он возвращался из Киева, ехал через Донецк, где был задержан боевиками батальона "Керчь". По одной из версий, школьник был задержан за желто-голубую ленточку на рюкзаке и впоследствии расстрелян. В документе так называемой прокуратуры "ДНР" говорится, что боевики подозревали Чубенко в причастности к "Правому сектору".
В конце июня этого года СМИ сообщили, что в оккупированном Крыму задержан один из командиров так называемой "ДНР" Вадим Погодин. Его перевезли в СИЗО Симферополя. В 2014 году Погодин был командиром "батальона" боевиков "Керчь".
Теги: Украина, Донбасс, Крым, Российская Федерация, боевик, Генеральная прокуратура, СИЗО, ДНР
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