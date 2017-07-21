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"Как только в России сменится режим, всех этих распропагандированных телевизором мальчиков, которые в "ДНР" защищали "русский мир", эшелонами повезут по международным судам", - Невзоров предрек незавидную участь боевикам Донбасса
Всех наемников, которые помогали Кремлю оккупировать украинский Донбасс, рано или поздно ждет расплата. С таким заявлением выступил известный российский журналист Александр Невзоров в интервью "Эхо Москвы", передает "Диалог.ua".
Он напомнил, что в Великобритании на днях к внушительному тюремному сроку приговорили бывшего боевика "ДНР". "В Англии очень красиво и очень сдержано прошел первый процесс над иностранным, скажем так, участником донбасского конфликта, над каким-то англичанином, который подался туда в ДНР пострелять по украинцам... Было рассмотрено его дело, и диагноз был вынесен однозначно – это террорист, участвовавший в террористической организации, и он должен сесть в тюрьму на 5 с половиной лет", - рассказал Невзоров, уточнив, что выжившие подельники террориста рано или поздно повторят его судьбу.
Журналист предупредил, что как только в России сменится режим, всех этих наемников, поверивших кремлевской пропаганде о "русском мире" на Донбассе, "точно так же эшелонами повезут и по международным судам, и в Украину повезут выдавать, и участь их будет очень и очень печальна".
Теги: Россия, Донбасс, суд, террорист, ДНР, боевики, наемники
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