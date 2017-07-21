"Малороссия", родившаяся в воспаленном мозгу Захарченко, в Википедии не просуществовала и суток: страницу с фейковым "государством" удалили с позорной формулировкой

21.07.2017 12:09

Не успел главарь террористической "ДНР" Александр Захарченко объявить о новом "государстве" - "Малороссии", как российские пропагандисты создали статью о ней в популярной интернет-энциклопедии "Википедия". Однако их ждала неудача. Об этом сообщает "Диалог.ua", ссылаясь на "УСН-1492.news".

Отметим, что о создании "Малороссии", которая якобы должна поглотить Украину, главарь "ДНР" объявил во вторник, 18 июля. В "Википедии" тут же появилась статья о новом воображаемом "государстве", которую начали пиарить сепаратисты и пропагандисты. Среди них оказался и журналист Александр Чаленко.

Однако рано они начали радоваться. "Википедия" оперативно удалила скандальную статью. Это решение мотивировали тем, что "Малороссия" не имеет энциклопедической значимости, а также "создана для вандализма".

Примечательно, что "Википедия" также заблокировала возможность повторного создания этой статьи.