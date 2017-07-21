"На вражеские танки надо отвечать танками, а если представители ОБСЕ с этим не согласны, то пускай сами служат на опасных участках в зоне АТО", - Бутусов о последствиях боя под Красногоровкой

21.07.2017 15:59

Почему бойцы ВСУ понесли столько потерять под Красногоровкой, и будет ли адекватный ответ на события 20 июля? Такой вопрос задал украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в соцсети и сам же попытался дать на него ответ. Вражеские штурмовики смогли без проблем вплотную подойти к позициям ВСУ под Красногоровкой. Передав координаты расположения бойцов ВСУ, их тут же "накрыли" минометы и танки, сообщает "Диалог.UA".

В бою 20 июля погибли 3 бойца ВСУ, и еще один попал в плен. Ответ также не застал себя ждать, и в бою на поле боя террористы оставили 4 своих, пишет Бутусов. Журналист уверен, что террористы не собирались захватывать опорный пункт. Их главная цель - нанести боевые потери ВСУ и взять хоть кого-то в плен.

Бутусов уверен, что террористы так себя ведут, так как давно привыкли к безнаказанности. Давно ли бойцы ВСУ шли на штурм вражеских укреплений с поддержкой тяжелой артиллерии и танков, задается риторическим вопросом Бутусов. Вот террористы и обнаглели. Необходимо на танки отвечать танками, а если представители ОБСЕ с этим не согласны, то нужно заставить их нести службу на самых опасных участках зоны АТО.