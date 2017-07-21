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Архив - Донецкая область

"Ответка" от ВСУ: боевики понесли большие потери

21.07.2017 13:34
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"Ответка" от ВСУ: боевики понесли большие потери

Вчерашний обстрел позиций сил АТО боевиками незаконных вооруженных формирований вынудил украинских воинов на ответный удар.
Как сообщает Трибун, по информации опубликованной в Facebook волонтером Семеном Кабакаевым, в больницу Калинина (оккупированный Донецк) привезли восемь "двухсотых", среди которых двое российских наемников и пять "трехсотых", в числе которых также есть россияне.
Информация на 6 утра, 21 июля 2017 года.
Отмечается, что потери в рядах боевиков могут быть выше.



Теги: Донецк, Донбасс, ответ, ВСУ
 
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