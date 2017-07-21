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Самолет США провел новую разведку над Донбассом
Это второй полет беспилотника за неделю. Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000 в четверг совершил длительный разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на западные сайты, отслеживающие передвижения военной авиации.
Во время полета американский дальний беспилотник курсировал с севера на юг вдоль всей линии разграничения Украины с ДНР и ЛНР. Разведчик совершил не менее пяти пролетов на небольшом удалении к западу от нее на высоте около 16 километров.
Находясь над Луганской областью, он также дважды приближался на расстояние около 40 километров к границам России в районе Белгородской и Воронежской областей.
С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 километров беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией ДНР и ЛНР, а также пограничными областями России.
Согласно открытым источникам, аппарат может патрулировать в течение 30 часов, находясь на высоте 15-18 тысяч метров.
Это уже второй полет американского беспилотника на Донбассе с минувшего воскресенья. Ранее беспилотник совершил полет в мае.
Теги: Украина, США, Донбасс, разведка, беспилотник, ДНР, ЛНР
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