Ситуация в АТО: боевики продолжают провокации, обе стороны понесли большие потери

21.07.2017 11:52

За сутки 20 июля в результате боевых действий на Донбассе погибло пятеро украинских военнослужащих, в то время как еще восемь пострадало. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба антитеррористической операции.

По состоянию на 06:00 21 июля противник открывал огонь по позициям АТО 29 раз, на что украинцы ответили 16 раз.

На Донецком направлении боевики так называемой ДНР четыре раза открывали огонь по позициям бойцов ВСУ в районе Авдеевки из миномётов 82 и 120 мм калибра, стреляли по Водяному, а также обстреливали шахту Бутовку из миномётов и гранатомётов, в результате чего погиб один военный, а еще один был ранен.

На Луганском направлении враг стрелял по Станице Луганской. «Благодаря умелым и оперативным действиям наших бойцов противник не только прекращал огневые провокации, но и понес серьезные потери в живой силе», — говорится в сообщении.