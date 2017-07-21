СМИ узнали о жутком инциденте между бойцами АТО

21.07.2017 22:06

В ночь на 20 июля в Песках (Ясиноватский район Донецкой области) в результате пьяной ссоры были ранены семеро военных. Об этом сообщил источник издания "Левый берег" в Национальной полиции Украины.

По его словам, один из бойцов бросил две гранаты РГД-5 под ноги своим обидчикам. В результате и он, и шесть других бойцов получили осколочные ранения и были срочно отправлены в военный госпиталь в Покровске.

Открыто уголовное производство по ч.15 и ч.115 УК України - покушение на убийство.

Напомним, по данным Министерства обороны Украины, 20 июля на Донбассе в зоне проведения антитеррористической операции погибли девять бойцов Вооруженных сил Украины, ранения получили еще пятеро.