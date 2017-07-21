Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

СМИ узнали о жутком инциденте между бойцами АТО

21.07.2017 22:06
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
СМИ узнали о жутком инциденте между бойцами АТО

В ночь на 20 июля в Песках (Ясиноватский район Донецкой области) в результате пьяной ссоры были ранены семеро военных. Об этом сообщил источник издания "Левый берег" в Национальной полиции Украины.

По его словам, один из бойцов бросил две гранаты РГД-5 под ноги своим обидчикам. В результате и он, и шесть других бойцов получили осколочные ранения и были срочно отправлены в военный госпиталь в Покровске.

Открыто уголовное производство по ч.15 и ч.115 УК України - покушение на убийство.

Напомним, по данным Министерства обороны Украины, 20 июля на Донбассе в зоне проведения антитеррористической операции погибли девять бойцов Вооруженных сил Украины, ранения получили еще пятеро.



Теги: Донбасс, Донецкая область, ранения, АТО, ВСУ, Минобороны, гранаты, Нацполиция
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх