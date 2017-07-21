"Стрельба не прекращалась ни на минуту. Была карусель. Минометы палили часто. Работало 2-3 танка", - бойцы ВСУ о кровавом сражении с террористами под Красногоровкой. ВИДЕО

21.07.2017 20:26

Военнослужащие ВСУ рассказали о подробностях боев в Красногоровке. По их словам, террористы очень тщательно подготовились к наступлению.

Скорее всего, они хотели захватить позиции украинской армии. "Была карусель. Два или три танка стреляло. Стрельба не прекращалась ни на минуту", - вспоминают бойцы.

После столкновения, солдатам удалось захватить трофейное оружие, подтверждающее причастность армии РФ к конфликту на Донбассе. Также на наемниках была форма российского образца, а при осмотре тел на одном из погибших найдена футболка с надписью "Оплот. Спецназ".

Напомним, как сообщал "Диалог.UA", намедни кремлевские террористы в очередной раз обстреляли жилой квартал Красногоровки Донецкой области.