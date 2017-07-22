У АТО загинув ще один боєць 128 бригади – прапорщик Олексій Калабішка

22.07.2017 17:03

Про це підтвердили відразу кілька компетентних співрозмовників з числа офіцерів ЗСУ, які зараз несуть службу в зоні АТО.

Закарпатець Олексій Васильович Калабішка загинув під Горлівкою від осколкового поранення, яке він отримав під час чергових масованих обстрілів.

Про одного загиблого за останню добу звітують і в штабі АТО.

Олексій родом із села Плоске, що на Свалявщині. У нього залишилася дружина і 2 дітей.

Зауважимо, що в ці дні на Закарпатті оголошено днями жалоби у зв'язку з гибеллю 2-х дуже молодих бійців 128 бригади за останній тиждень, Золтана Балажа і Сергія Гладкого.

Источник: mukachevo.net