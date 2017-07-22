В Марьинке снова рвались снаряды: ранения получили 4 человека, в том числе 3-летняя девочка

22.07.2017 12:52

Четыре человека были ранены в Марьинке в результате обстрела города со стороны боевиков поздно вечером 21 июля. Об этом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил в Фейсбуке.

Неустановленный снаряд разорвался во дворе частного дома на улице Героев Чернобыля: 56-летняя женщина получила осколочное ранение бедра. "Мина или снаряд (утром специалисты разберутся - что именно) прилетела и взорвалась у нее во дворе - на улице Героев Чернобыля (бывшая Орджоникидзе)… Женщину доставили в Кураховскую больницу, где уже оказали помощь", - написал Жебривский. Врачи оценивают состояние пострадавшей как стабильное.

Позже глава Донецкой ОГА сообщил, что на улице Молодежной ранены еще трое человек - 19-летняя Аня, 14-летний Иван и 3-летняя Тамара. Мина упала во дворе, где в то время находились дети.

"Они получили осколочные ранения. К счастью, нетяжелые, их жизни ничто не угрожает. Больше всего зацепило меньшую - Тамару, ее ранило в живот", - сообщил глава области.

Врачи констатировали, что обломок не задел внутренних органов девочки.

Медики осмотрели и оказали помощь всем трем пострадавшим - мелкие обломки из мягких тканей извлекли. Детям нужно будет серьезное медикаментозное лечение. Жебривский дал указание обеспечить их всем необходимым.

Источник: avdeevka.city