Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«ДНР» ОБВИНИЛА ОБСЕ В ПРЕДВЗЯТОСТИ И ЗАЯВИЛА, ЧТО НЕ БУДЕТ ПРОПУСКАТЬ ТРАНСПОРТ МИССИИ ВНЕ ОЧЕРЕДИ

23.07.2017 14:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«ДНР» ОБВИНИЛА ОБСЕ В ПРЕДВЗЯТОСТИ И ЗАЯВИЛА, ЧТО НЕ БУДЕТ ПРОПУСКАТЬ ТРАНСПОРТ МИССИИ ВНЕ ОЧЕРЕДИ

Незаконная организация «ДНР» не будет без очереди пропускать транспорт патрулей и руководства СММ ОБСЕ. Об этом заявил член незаконной организации «ДНР» Денис Пушилин, передает сайт незаконной организации.

«Нами была принята вынужденная мера - осуществлять пропуск руководства и патрулей СММ ОБСЕ через КПП и блокпосты на общих основаниях, без какого-либо приоритетного права проезда», - сказал Пушилин.

По его словам, данная мера предпринята из-за того, что «в последнее время миссия ОБСЕ освещает информацию, в большей степени выгодную украинской стороне».

Боевики обвиняют миссию в том, что наблюдатели СММ не подтверждают их заявления о якобы нарушениях Минских соглашений со стороны ВСУ.

Кроме того, боевиков возмутило заявление заместителя миссии Александр Хуга который «во всеуслышание заявил о проблемах с пересечением блокпоста в Новоазовске».

«Подобный подход руководства СММ ОБСЕ, призванного объективно мониторить обстановку, вызывает обеспокоенность руководства ДНР и наводит на мысль о предвзятом отношении к Народным Республикам. В связи с этим нами была принята вынужденная мера - осуществлять пропуск руководства и патрулей СММ ОБСЕ через КПП и блокпосты на общих основаниях, без какого-либо приоритетного права проезда», - заявил Пушилин.

В ответ на обвинения боевиков в ОБСЕ заявили, что осуществляют мониторинг на Донбассе и докладывает о фактах, в соответствии с мандатом, одобренным 57 государствами-участниками ОБСЕ.

«Факт заключается в том, что СММ дважды пришлось прекратить полеты мини-БПЛА - в Ясиноватой и в районе насосной станции в Васильевке - в связи с огневой активностью неподалеку, при этом по меньшей мере в одном случае огонь был нацелен на БПЛА», - говорится в сообщении.

В ОБСЕ также подчеркнули, что СММ оперативно доложила о взрыве, который наблюдатели слышали в Васильевке, на официальной странице миссии в Twitter. Кроме того, оба указанных инцидента описаны в ежедневном отчете миссии.

В ОБСЕ добавили, что эти инциденты - лишь два случая среди множества нарушений минских договоренностей и мандата СММ.

Также в заявлении говорится о том, что миссия ожидает объективности и ответственности в своих высказываниях о деятельности СММ.

Источник: novosti.dn.ua



Теги: Донбасс, ОБСЕ, ДНР, Денис Пушилин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх