- У МАРІУПОЛІ ЛЕГЕНДАРНИЙ 61 МОБІЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ШПИТАЛЬ ЗНОВУ ЗМІНИВ ПРОПИСКУ22:13
- Во время пожара в Красногоровке пострадал мужчина21:54
- Талантливым учащимся мариупольцам и их преподавателям будут выплачиваться стипендии19:54
- В Селидово 8-летний ребенок сбежал из дома из-за того, что его поругала мать19:31
- Полиция за неделю задержала 10 боевиков на блокпостах в Донецкой области19:10
- Сегодня под обстрел попали дома в Зайцево18:11
- "Ихтамнеты" дезертируют из-за издевательств командиров16:57
- В БАХМУТЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КУПИЛО ЛИНОЛЕУМ БЕЗ ТЕНДЕРА И ВДВОЕ ДОРОЖЕ16:14
- Нема ніякої "Малоросії", – волонтер розповів, що насправді відбувається між псевдореспубліками15:55
- «ДНР» ОБВИНИЛА ОБСЕ В ПРЕДВЗЯТОСТИ И ЗАЯВИЛА, ЧТО НЕ БУДЕТ ПРОПУСКАТЬ ТРАНСПОРТ МИССИИ ВНЕ ОЧЕРЕДИ14:50
«ДНР» ОБВИНИЛА ОБСЕ В ПРЕДВЗЯТОСТИ И ЗАЯВИЛА, ЧТО НЕ БУДЕТ ПРОПУСКАТЬ ТРАНСПОРТ МИССИИ ВНЕ ОЧЕРЕДИ
Незаконная организация «ДНР» не будет без очереди пропускать транспорт патрулей и руководства СММ ОБСЕ. Об этом заявил член незаконной организации «ДНР» Денис Пушилин, передает сайт незаконной организации.
«Нами была принята вынужденная мера - осуществлять пропуск руководства и патрулей СММ ОБСЕ через КПП и блокпосты на общих основаниях, без какого-либо приоритетного права проезда», - сказал Пушилин.
По его словам, данная мера предпринята из-за того, что «в последнее время миссия ОБСЕ освещает информацию, в большей степени выгодную украинской стороне».
Боевики обвиняют миссию в том, что наблюдатели СММ не подтверждают их заявления о якобы нарушениях Минских соглашений со стороны ВСУ.
Кроме того, боевиков возмутило заявление заместителя миссии Александр Хуга который «во всеуслышание заявил о проблемах с пересечением блокпоста в Новоазовске».
«Подобный подход руководства СММ ОБСЕ, призванного объективно мониторить обстановку, вызывает обеспокоенность руководства ДНР и наводит на мысль о предвзятом отношении к Народным Республикам. В связи с этим нами была принята вынужденная мера - осуществлять пропуск руководства и патрулей СММ ОБСЕ через КПП и блокпосты на общих основаниях, без какого-либо приоритетного права проезда», - заявил Пушилин.
В ответ на обвинения боевиков в ОБСЕ заявили, что осуществляют мониторинг на Донбассе и докладывает о фактах, в соответствии с мандатом, одобренным 57 государствами-участниками ОБСЕ.
«Факт заключается в том, что СММ дважды пришлось прекратить полеты мини-БПЛА - в Ясиноватой и в районе насосной станции в Васильевке - в связи с огневой активностью неподалеку, при этом по меньшей мере в одном случае огонь был нацелен на БПЛА», - говорится в сообщении.
В ОБСЕ также подчеркнули, что СММ оперативно доложила о взрыве, который наблюдатели слышали в Васильевке, на официальной странице миссии в Twitter. Кроме того, оба указанных инцидента описаны в ежедневном отчете миссии.
В ОБСЕ добавили, что эти инциденты - лишь два случая среди множества нарушений минских договоренностей и мандата СММ.
Также в заявлении говорится о том, что миссия ожидает объективности и ответственности в своих высказываниях о деятельности СММ.
Источник: novosti.dn.ua
Теги: Донбасс, ОБСЕ, ДНР, Денис Пушилин
- Минская битва за Донбасс: версия Сайдика
- "Их" нравы: во время словесной перепалки боевик пытался взорвать машину ОБСЕ
- Геращенко рассказала, когда должна начать работу полицейская миссия в Донбассе
- Хуг обвинил "ДНР" в срыве соглашения о разведении сторон
- СММ ОБСЕ на Донбассе будет существенно ограничена в передвижениях
- У ОБСЄ категорично проти визнання "документів" "Л/ДНР"
- У МАРІУПОЛІ ЛЕГЕНДАРНИЙ 61 МОБІЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ШПИТАЛЬ ЗНОВУ ЗМІНИВ ПРОПИСКУ22:13
- Во время пожара в Красногоровке пострадал мужчина21:54
- Талантливым учащимся мариупольцам и их преподавателям будут выплачиваться стипендии19:54
- В Селидово 8-летний ребенок сбежал из дома из-за того, что его поругала мать19:31
- Полиция за неделю задержала 10 боевиков на блокпостах в Донецкой области19:10
- Сегодня под обстрел попали дома в Зайцево18:11
- "Ихтамнеты" дезертируют из-за издевательств командиров16:57
- В БАХМУТЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КУПИЛО ЛИНОЛЕУМ БЕЗ ТЕНДЕРА И ВДВОЕ ДОРОЖЕ16:14
- Нема ніякої "Малоросії", – волонтер розповів, що насправді відбувається між псевдореспубліками15:55
- «ДНР» ОБВИНИЛА ОБСЕ В ПРЕДВЗЯТОСТИ И ЗАЯВИЛА, ЧТО НЕ БУДЕТ ПРОПУСКАТЬ ТРАНСПОРТ МИССИИ ВНЕ ОЧЕРЕДИ14:50
- ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ В ОДЕССЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ВРЕМЕННОЕ ЖИЛЬЕ ЗА ИНОСТРАННЫЕ ДЕНЬГИ22:38
- У МАРІУПОЛІ ЛЕГЕНДАРНИЙ 61 МОБІЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ШПИТАЛЬ ЗНОВУ ЗМІНИВ ПРОПИСКУ22:13
- Во время пожара в Красногоровке пострадал мужчина21:54
- Фестиваль коломийки відродили на Закарпатті21:36
- Кустурица в Крыму заявил, что "вы тоже часть Российской Федерации"21:12
- В Польше выросли зарплаты украинских работников20:53
- С Apple требуют $75 000 за сгоревший из-за iPhone 4s дом20:33
- В Украине появился мобильный электронный кабинет абитуриента20:12
- Талантливым учащимся мариупольцам и их преподавателям будут выплачиваться стипендии19:54
- В Селидово 8-летний ребенок сбежал из дома из-за того, что его поругала мать19:31
- Проверять по-новому: В Украине создают реестр всех получателей субсидий11:53
- RAW: серый, грубый, живой. В книгу о войне на Донбассе вошли фотографии мариупольского фотографа09:51
- Продукти, які покращать ваш імунітет21:10
- Яку хворобу лікує кавун?18:41
- Заметки из прифронтового блокнота: «Сиртаки» против пострелушек12:54
- Жизнь в сети: почему мы перестали говорить друг с другом12:43
- Мир увлечённых: Полтора часа в «Аду»12:35
- Четыре бытовые привычки, которые медленно убивают здоровье12:15
- Як засмагати без шкоди здоров'ю?11:55
- Деоккупация Донбасса: обострение или дальнейшее отдаление?11:26
- Если Киев не сядет за стол переговоров, мы признаем "Л/ДНР": Путин сделал громкое заявление в рамках саммита G20 – СМИ
- СМИ узнали о жутком инциденте между бойцами АТО
- Война с Украиной неизбежна: как только вы "сдадите" Киеву Донбасс, они сразу же очень жестко предъявят свои права на Крым! – Гиркин-Стрелков. ВИДЕО
- "Ответка" от ВСУ: боевики понесли большие потери
- "Путин сдал всю "Новороссию", а Украина теперь – мощнейшее оружие Запада против России", - Гиркин в обиде раскритиковал Навального и назвал его "последователем Путина". ВИДЕО
- "Стрельба не прекращалась ни на минуту. Была карусель. Минометы палили часто. Работало 2-3 танка", - бойцы ВСУ о кровавом сражении с террористами под Красногоровкой. ВИДЕО
- Все нововведения пенсионной реформы в Украине: как изменится жизнь каждого украинца
- В больницу Калинина утром привезли 8 "200-х" и 5 "300-х" боевиков "ДНР" - Кабакаев рассказал о последних потерях "ихтамнетов"
- Чиновница ДНР удрала от Малороссии в Мариуполь
- "Как только в России сменится режим, всех этих распропагандированных телевизором мальчиков, которые в "ДНР" защищали "русский мир", эшелонами повезут по международным судам", - Невзоров предрек незавидную участь боевикам Донбасса