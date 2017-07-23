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Фронтовая свадьба АТОшника и медсестры растрогала пользователей Сети
В прифронтовой Авдеевке состоялась свадьба водителя санитарного автомобиля механизированной бригады Александра, и медсестры в составе мобильного госпиталя Василисы.
Об этом сказано на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
"Он не раз привозил ей работу, морально тяжелую и кровавую работу. Девушка каждый раз принимала раненых. Перекидывались словечком с Сашей и расходились по своим мирам. Как всегда бывает, эти две судьбы соединил случай, а точнее - бронежилет", - описывают историю молодых военные.
Василиса рассказывает, что обычно они просто здоровались с Сашей и ощущение от его приезда было двоякое. "Признаюсь, хотелось чтобы приезжал чаще, и с другой стороны, понимала, приедет - снова привезет раненых. Это так трудно. Так и приехал: измученный, грязный в "бронике" с автоматом. Увидел меня, обрадовался, и бросился обниматься. Споткнулся, и под тяжестью бронежилета мы упали на землю, наши взгляды встретились и все, свадьба", - рассказывает девушка.
Свадьбу сопровождали санитарные автомобили, украшенные надувными шарами. За неординарным действием наблюдали местные жители.
Пользователи соцсетей растрогались из-за события. Пользовательница Виктория Линник пишет, что у нее даже слезы потекли от радости.
Теги: Донбасс, Авдеевка, свадьба, медсестра
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