Фронтовая свадьба АТОшника и медсестры растрогала пользователей Сети

23.07.2017 13:10

В прифронтовой Авдеевке состоялась свадьба водителя санитарного автомобиля механизированной бригады Александра, и медсестры в составе мобильного госпиталя Василисы.

Об этом сказано на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

"Он не раз привозил ей работу, морально тяжелую и кровавую работу. Девушка каждый раз принимала раненых. Перекидывались словечком с Сашей и расходились по своим мирам. Как всегда бывает, эти две судьбы соединил случай, а точнее - бронежилет", - описывают историю молодых военные.

Василиса рассказывает, что обычно они просто здоровались с Сашей и ощущение от его приезда было двоякое. "Признаюсь, хотелось чтобы приезжал чаще, и с другой стороны, понимала, приедет - снова привезет раненых. Это так трудно. Так и приехал: измученный, грязный в "бронике" с автоматом. Увидел меня, обрадовался, и бросился обниматься. Споткнулся, и под тяжестью бронежилета мы упали на землю, наши взгляды встретились и все, свадьба", - рассказывает девушка.

Свадьбу сопровождали санитарные автомобили, украшенные надувными шарами. За неординарным действием наблюдали местные жители.

Пользователи соцсетей растрогались из-за события. Пользовательница Виктория Линник пишет, что у нее даже слезы потекли от радости.