"Ихтамнеты" дезертируют из-за издевательств командиров

23.07.2017 16:57

Военнослужащие контрактной службы ВС РФ продолжают дезертировать из Донбасса из-за издевательств офицеров. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В соединениях и частях российских оккупационных войск из-за отсутствия мотивации, неудовлетворительные условия несения службы и издевательства российских офицеров над подчиненным личным составом сохраняется тенденция к дезертирству и отказа от продления контракта военнослужащими", - говорится в сообщении.

Разведчики отмечают, что, в частности, в 3 отдельной мотострелковой бригаде (Горловка) 1 АК (Донецк) ВС РФ около 10 человек отказались от продолжения военной службы и заключения нового контракта.

"В одном из подразделений 5 отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) 1 АК военнослужащий с оружием самовольно оставил пост и убыл в направлении границы с РФ", - говорится также в сообщении.

Источник: glavnoe.ua