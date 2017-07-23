Мариупольский наркоплантатор забаррикадировался в доме

23.07.2017 08:08

Наркоплантатор забаррикадировался в доме и сопротивлялся полиции при аресте.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В рамках спецмероприятий под условным названием «Мак» полицейские получили информацию о том, что в частном доме хозяин выращивает большое количество запрещенных растений. В суде было получено санкцию на проведение обыска.

На пороге квартиры сотрудников двух подразделений встретил владелец и начал сопротивляться: сначала пытался бежать, прятаться во дворе, а потом забаррикадировался в доме.

Позже злоумышленник успокоился, однако объяснения давать отказался как и способствовать обыску.

В шкафу сотрудники нашли 25 стеклянных банок с готовой к употреблению растением (по предварительным данным в общей сложности более 10 килограммов). В других двух комнатах все еще продолжался подготовительный этап высушкы конопли. Росла она и на огороде.

Выяснилось, что собрав урожай, на месте старых кустов мужчина сразу высаживал новые. Выращивание продолжалось без времени на перерыв, пока позволяли климатические условия.

Кроме того, изъято оружие - пистолет, вероятно боевой.

Сейчас обыски продолжаются. На очереди - ликвидация наркоплантации.

Источник: 0629.com.ua