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Нема ніякої "Малоросії", – волонтер розповів, що насправді відбувається між псевдореспубліками
Терористичні угруповання "ДНР" та "ЛНР" вже давно ведуть між собою війну, тому жодної єдиної "Малоросії" існувати не може. Про це говорить ветеран АТО, волонтер фонду "Повернись живим" Андрій Римарук.
За його словами, те, що проект "Малоросія" – "рука Кремля" – це всім зрозуміло.
"Сашу Захарченка мені в такі моменти навіть шкода – над ним прямо знущаються, хоча над ним можна і треба знущатись", – цитує волонтера "Обозреватель".
Людина сиділа, бухає, а тут телеграма. Він ще не встиг оголосити про створення чергової республіки, а вже з'явилося ополчення у вигляді Гіркіна, свої сепаратисти у вигляді "ЛНР", які сказали: "Хлопчик, ти що, дурень? Тільки спробуй – ми будемо з тобою воювати,
– каже Римарук.
За словами волонтера, "ЛНР" й "ДНР" й без того ведуть війну між собою, щоправда, поки воюють тільки за бізнес і кожній стороні "дали добро" на розграбування цих територій.
Теги: Донбасс, волонтер, Захарченко, Малороссия
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