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Архив - Донецкая область

Полицейские изъяли у мариупольца 10-киллограмовую партию конопли

23.07.2017 14:13
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Полицейские изъяли у мариупольца 10-киллограмовую партию конопли

Сотрудники управления противодействия наркопреступности ГУНП в Донецкой области совместно с представителями управления внутренней безопасности Донецкой области в ходе спецмероприятий «Мак» обнаружили в Мариуполе крупную партию конопли, сообщает MRPL.CITY.

Отдел коммуникации полиции в Донецкой области сообщает, что правоохранители прекратили в Мариуполе конвейерное выращивание и переработку наркосодержащих растений. На месте было изъято 25 банок наркорастений, высушенные ветки, а также плантацию конопли в огороде.

Полицейские получили информацию, что в частном доме хозяин выращивает большое количество запрещенных растений. На пороге доме правоохранителей встретил владелец — он не ожидал, что субботним утром в нему нагрянут полицейские. Мужчина начал сопротивляться: сбежал, начал скрываться во дворе, а потом забаррикадировался в доме.

После неудачных попыток помешать проведению следственных действий, злоумышленник успокоился, однако давать какие-либо объяснения или способствовать обыску отказался.

В ходе обыска сотрудники полиции нашли в шкафу 25 стеклянных банок с готовым к употреблению наркорастением (по предварительным данным в общей сложности более 10 килограммов). В других двух комнатах все еще продолжался подготовительный этап сушки конопли.

Кроме того, выращивалось растение и на огороде. Выяснилось, что собрав урожай, на месте старых кустов человек сразу высаживал новые. Выращивание продолжалось пока позволяли климатические условия.

Также у злоумышленника был изъят пистолет, вероятно боевой.



Теги: Донбасс, Мариуполь, конопля, полицейский
 
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