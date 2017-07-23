Сегодня под обстрел попали дома в Зайцево

23.07.2017 18:11

В воскресенье, 23 июля, в Донецкой области под обстрел попали жилые дома в Зайцево. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

"Террористы открыли огонь по населенному пункту сегодня около 9:00. В результате попадания снарядов повреждены два дома. Полиция работает на месте происшествия и документирует последствия обстрела", - гооврится в сообщении.

Уточняется, что по ул. Лескова снаряд попал в нежилой дом, а по ул. Вернадского - в крышу летней кухни.

По предварительной информации, пострадавших в результате обстрела нет.

На место обстрела для документирования последствий и помощи людям направлена ​​следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции. Факт будет внесен в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что 23 июля специальный представитель США по Украине Курт Волкер прибыл на Донбасс в раках официального визита. В составе американской делегации в зону АТО также приехала посол США в Украине Мари Йованович.

Источник: strana.ua