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Архив - Донецкая область

Талантливым учащимся мариупольцам и их преподавателям будут выплачиваться стипендии

23.07.2017 19:54
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Талантливым учащимся мариупольцам и их преподавателям будут выплачиваться стипендии

Учащимся мариупольцам в новом учебном году учреждены стипендии городского совета за выдающиеся достижения в учебе и научных трудах, сообщает MRPL.CITY.

Такое решение было рассмотрено на заседании постоянных депутатских комиссий накануне сессии, которая состоится 25 июля.

13 студентам вузов будут выплачивать поощрение в размере 500 гривен, 14 учащимся колледжей и лицеев – 400 гривен, а для 17 учеников общеобразовательных школ будут платить по 300 грн.

Кроме того, будут установлены доплаты по 500 гривен учителям, которые подготовили победителей IV этапа всеукраинских олимпиад по базовым дисциплинам и Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников – членов Малой академии наук Украины.

«Должна появиться общая городская программа поддержки одаренных детей Мариуполя. Кроме местного бюджета есть немало благотворительных организаций, которые также готовы оказывать помощь талантливым детям не только самым необходимым, но и мотивировать ребят познавательными поездками как по территории Украины, так и за ее пределами», - комментирует мэр Мариуполя Вадим Бойченко.



Теги: Донбасс, Мариуполь, преподаватель, стипендия
 
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