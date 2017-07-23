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В БАХМУТЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КУПИЛО ЛИНОЛЕУМ БЕЗ ТЕНДЕРА И ВДВОЕ ДОРОЖЕ
Управление образования Бахмутского горсовета закупило для местных школ гимнастические маты по цене вдвое выше рыночной. Об этом сообщают «Наші гроші».
Согласно данным«Прозорро», чиновники заключили по неконкурентной процедуре сделку с физическим лицом-предпринимателем (ФЛП) Евгением Татариновым на поставку линолеума и светильников на общую сумму 399 тысяч гривен.
Как сообщается, первое соглашение предусматривает, что ФЛП до конца года поставит 1530 кв м линолеума шириной 3 м марки «Тренд» стоимостью 198,9 тысяч гривен. Согласно документу, стоимость квадратного метра составит 130 гривен.
В публичных объявлениях можно найти предложения о продаже линолеума марки «Тренд» шириной в 3 м за 71 гривен / кв м, что почти в два раза дешевле соглашения управления образования Бахмутского горсовета. Есть частные предложения по 88 гривен / кв м.
По второму соглашению, предприниматель поставит до конца бюджетного года 256 однорожкових светильников «Школьник». Стоимость соглашения - 199,7 тысяч гривен, а один светильник педагогам обошелся в 780 гривен.
По данным «Прозорро», кроме управления образования Бахмутского горсовета светильники с таким названием никто не закупал, а поэтому сравнить стоимость закупки невозможно. В спецификации заказчик не выложил технических характеристик светильника, а в частных объявлениях светильники с таким названием на территории Украины не предлагаются. Светильники с таким названием производства Рижского светотехнического завода продаются на российском рынке.
59-летний Татаринов был зарегистрирован физлицом-предпринимателем в ноябре 2016 года. И уже со следующего месяца начал получать заказы, все исключительно от управления образования Бахмутского горсовета. Он только однажды заключил соглашение по результатам тендера, и то в результате дисквалификации дешевого предложения. Все другие заказы Татаринов получил по неконкурентной допороговой процедуре.
Теги: Донбасс, линолеум, тендер, Бахмут
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