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Архив - Донецкая область

Во время пожара в Красногоровке пострадал мужчина

23.07.2017 21:54
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Во время пожара в Красногоровке пострадал мужчина

Мужчина 1947 года рождения пострадал во время пожара в Красногоровке. Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Донецкой области.

19 июля в 4:06 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на ул. Географической в ​​г. Красногоровка.

По указанному адресу прибыли спасатели 7-го Государственного пожарно-спасательного отряда. Они установили, что пожар происходит в одноэтажном 18-квартирном доме и огнем охвачена кровля на площади 300 кв.м.

Во время проведения разведки и тушения пожара спасатели обнаружили пострадавшего пожилого мужчину. Пострадавший в состоянии средней тяжести с ожогами был госпитализирован в Кураховскую городскую больницу.

Пожар площадью 480 кв.м был локализован в 5:42 и ликвидирован в 6:29. На тушение привлекалось 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

Причина виникненняпожежи устанавливается специалистами.

Источник: kumar.dn.ua



Теги: Донбасс, мужчина, пожар, Красногоровка
 
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