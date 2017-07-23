Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Волонтерство понад усе: українська актриса готова пожертвувати кар'єрою

23.07.2017 08:33
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Волонтерство понад усе: українська актриса готова пожертвувати кар'єрою

Відома українська актриса Римма Зюбіна практично відмовилася від зйомок в кіно, так як займається волонтерством. Її син перебуває на фронті.

Виявляється, допомогати українським захисникам жінка почала після того, як її син відправився на фронт.

"Я зараз зайнялася волонтерством: мій син – на фронті і я допомагаю. 20 березня, одразу після анексії Криму, я відмовилася зніматися в російських проектах", – розповіла вона.

За словами зірки, на сьогоднішній день російські артисти достатньо багато заробляють, знімаючись в українських серіалах, "переплюнувши" навіть наших.

"Про це всі мовчать, але знову наші актори на других і третіх ролях. І я не знаю, скільки ще крові має пролитися в цій країні та скільки "майданів" відбутися, щоб щось змінилося. На мій погляд, все, що пропонується сьогодні росіянами – це просто принизливо", – додала Римма.

Источник: vectornews.net



Теги: Донбасс, карьера, волонтер, актриса
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх